VÄRSKE REISIRAAMAT ⟩ Minu Süüria: «Meenutame tibupoegi, kes koos kandikult teri nokivad!»

Damaskuse vanalinn. Foto: Erakogu

Noha kutsub mind kööki, kus ta hommikusööki valmistab. Laual on suur ümmargune kandik kümnete väikeste taldrikutega. Ühel on keedetud munad, teisel rohelised oliivid. Ülejäänud toite ma õieti ei tunnegi. Ilmselt on need kohalikud. Noha võtab gaasipliidilt väikese veekeetja ja asetab selle kandiku keskele.

Istun köögilaua taga ja ootan teisi pereliikmeid, et saaks kõik koos hommikust süüa, aga tuleb välja, et me ei einestagi köögis. Osavalt haarab Noha raske kandiku ja viib selle järgmisse tuppa, kus mehed ikka veel juttu ajavad. Longin tema järel.

See tuba on avar ja päikseline. Akende ees ripuvad mustrilised rasked narmastega sametkardinad. Mööblit peaaegu pole, ainult kohmakas riidekapp ja massiivne puidust telerialus. Põrandal tohutu suur mitmevärviline vaip. Kõiki seinu ääristab omamoodi diivan. Võib seda üldse diivaniks nimetada? Esmapilgul tundub, et inimesed istuvad põrandal, tegelikult on nad istet võtnud värvilistest patjadest ja kentsakatest silindrilistest rullidest koosneval asemel, mis võtab enda alla suurema osa 30ruutmeetrise toa seinaäärtest. Istekohti pole võimalik kokku lugeda. Vajadusel saab sellele «diivanile» mahutada paar tosinat inimest.