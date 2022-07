ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Iga aasta juulis saab Tallinna Raekoja platsist ja Niguliste kiriku ümbrusest mõneks päevaks õitsev hansalinn. Keskaja päevadel saab kätt proovida keskaegsetes meistrikodades, toimuvad osavus- ja jõumängud, õpetusi jagavad mõõgavõitlejad ning antakse võimalus ka vibukütina täpsust proovida. Kohal on sepad, puusepad, ehitusmeistrid, astuvad üles muusikud ja tantsijad, toimub keskaegne rongkäik.

Beach Grind Pärnu Rannapargis on suur festival koos välis- ja kodumaiste tippartistidega, mis kutsub festivalimelu nautima kaheks päevaks. Pärnu kandis toimub ka Kabli Päikeseloojangu Festival. Juuli lõpuni toob see kokku Eesti parimad muusikud ja muudki põnevad inimesed. Festivali kaunistavad kontserdid klassikast jazzini, salongiõhtud, kirjanduse- ning filmiüritused, rannapeod ja ehedad külasimmanid. Kultuurielamuste kõrval on peaesinejaks kaunid päikeseloojangud Kabli rannas. Samuti annab Pärnule sel nädalavahetusel nägu mullijookidele pühendatud festival.