Läänemeres ujub ringi salapärane hiidelukas

Jaanipäeva aegu Lääne-Soomes asuvas Kokkolast merele läinud mehi ootas elu üks suurimaid elamusi, kui nad mõned sajad meetrid kaldast eemal märkasid ujumas vee all salapärast looma, kellel tundus pikkust olevat kaks-kolm korda enam kui nende paadil ehk üle kümne meetri. Loom jäi vee varju, kuid ta nahk meenutas oma kortsulisuses krokodilli oma, vahendab vahejuhtumist pikemalt kirjutanud Soome ajaleht Iltasanomat, kus on avaldatud ka meeste tehtud pildid ja video .

Üks Soome ajalehe intervjueeritud merebioloogidest arvab, et tegemist võib olla küürvaalaga, teine asjatundja ei välista, et mulje hiidloomast võisid luua ka rühm vee all askeldanud hallhülgeid.