Brussels Airlines tühistab 675 suvist lendu

Brussels Airlines ütles, et juulis jäetakse ära 372 lendu ja augustis 303.

Nende «optimeerimiste» eesmärk on «parema tasakaalu loomine meie meeskondade töös/elus», ütles kompanii oma veebiküljel.

Brussels Airlines ütles, et «täidab selgelt ametiühingute nõudmised ning loodab sellega kindlalt välistada edasised sammud (streigid) ja rahustada meie reisijaid».

Teates märgiti, et lennufirmad ja lennujaamad paljudes riikides on silmitsi «turbulentse suvega», mil reisijatevood on tõusmas pärast kaht aastat koroonapandeemiast põhjustatud piiranguid, kuid lennufirmade ja lennujaamade võimekus ei ole sellele järele jõudnud.