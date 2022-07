Hairünnak on nõudnud Hurghadas juba kahe naise elu

68-aastane Austria kodanik sai surma pärast seda, kui hai tal ujumise ajal käe küljest rebis. Ohver toimetati küll erakliinikusse, kuid suri peagi peale sinna jõudmist. Kohutav video õnnetust ujujast, kes üritab laienevas verepilves tagasi ohutusse kohta pääseda, on juba jõudnud ka internetti.

The Guardiani kinnitusel on nüüd leitud ka teise ohvri surnukeha. Tegu oli neljakümnendates eluaastates rumeenlannaga ning tema keha avastati 600 meetri kaugusel kohast, kus hukkus Austria kodanik. The Guardiani andmeil leidsid rünnakud aset Sahl Hasheeshi lahes, mis asub Wikipedia andmeil umbes 18 km Hurghada rahvusvahelisest lennujaamast lõuna pool. Lahes asub mitmeid saari ja snorgeldajate ja sukeldujate hulgas populaarseid korallriffe.