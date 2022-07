Meeleolukas muusikaline suvesündmus Lõuna-Prantsusmaal

Jazz in Marciac ehk JIM on üks suuremaid ja omanäolisemaid Prantsusmaa festivale ja toimub igal aastal Toulouse’ist 130 kilomeetrit läänepool asuvas ligi 1300 elanikuga Marciac’is. Alates aastast 1978 on festival hoogu kogunud, tuues kokku maailma nimekaimad muusikud keskmiselt 250 000 külastaja ette. Kolmenädalane programm võib oma valikutega anda lausa peapöörtuse jazzi, funki ning originaalsete sugemetega muusika austajatele. Läbi aegade on Marciac’i festival tõmmanud ligi selliseid staare nagu John Scofield, Jan Garbarek, John McLaughlin, Chick Corea, Stéphane Grapelli, Stan Getz, Pat Metheny, Oscar Peterson, Michel Petrucciani, Keith Jarrett, George Benson, Gilberto Gil, Nina Simone, Dianne Reeves jpt. Sündmuse kõrge tase ja eriline atmosfäär on köitvad, nagu on avaldanud mitmedki muusikud, kellest paljud tulevad korduvalt ning on valmis selle nimel nii mõnegi möönduse tegema. Marciac’i teeb eriliseks sealne jazziteadmistega publik, luues pulbitseva energia, on öelnud Marcus Miller. Lisa Simone – kuulsa ema jälgedes, kuid end veenvalt tõestanud lauljatar aga teab, et Marciac’i reputatsioon on märkimisväärne, muusikute hulgas räägitakse sellest palju. Lucky Peterson arvas, et « see on võimas festival, nii paljud unistavad seal mängimisest, küllap avaldab mõju niisugune väike ja harjumuspärasest erinev koht». Ibrahim Maalouf : « Just see festival on iseäraliku auraga. Wynton Marsalis aukülalisena hoiab nõudlikku taset, festivali tekkimine peaaegu spontaanselt on samuti ainulaadne ». Publik on innukalt kaasaelav ning valikutest teadlik, ütleb festivali alusepanija Jean-Louis Guilhaumon, kes on samas avanud festivalile pühendatud jazzimuuseumi.