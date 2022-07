Reis Euroopasse: koroona järel ja sõja aegu

17. juuni, Tallinna Lennujaam. Lennart Merd kujutama pidava groteskse bareljeefi muigava pilgu all on aga naasenud hoopis hoopis vanem maailm. See ilm, kus põhitunnuseks defitsiit. Check-in kassade juures looklevad pikad ja aeglaselt nihkuvad järjekorrad. Vana kooli inimesena olen tulnud kohale kaks tundi varem. Aga mida polegi eriti vaja, sest esiteks olin boomerina juba teinud online check-ini (sest minu ajal oli internet praktiline asi) ja teiseks... ohhoo, mis see siin on?! Vat see on midagi enneolematut: Ryanair jääb hiljaks!!! Uskumatu! Oletatav saabumisaeg muudkui muutub ja mitte varasemaks. Hämmastav. Lennujaama kõlaritest manitsetakse Müncheni lennukile minejaid maske kaasa võtma – kohustuslikud kogu lennu aja. Lennujaama õhk läheb järjest paksemaks. Uus reaalsus.

Õigest ajast tund hiljem veab mu lennuk oma kohale ja peamiselt lõbusatest eestlastest ning murelikest itaallastest koosnev rahvamass saab ennast lennukisse toppida. Aga rõõm on ennatlik. Kui oleme keset lennuvälja ruleerinud, jääb Boeing seisma ja stjuuardessid vahivad nõutult üksteisele otsa. Kapten ütleb kiirelt, et on mingi «infotehniline» häire, Seisame ja seisame, sooja päikese käes, vetsu ukse taga järjekord. Siis äkki, järjekordne tund hiljem, lennuk nõksatab liikuma. Inimesed kukuvad istmetesse. Ja juba me lendame! Juhhei!

Itaalia pandeemiameetmete talvisest lopsakusest on suvises päiksekuumuses alles vaid riismed. Foto: Margus Kiis