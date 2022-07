KAOS ⟩ Lufthansa on Frankfurdis jätnud reisijad abita

Euroopa Liidu regulatsioon EC 261/2004 kohustab lennufirmat lennu tühistamisel broneerima reisija esimesele sobivale lennule, leidma talle vajadusel öömaja ja tagama toitlustuse. Lufthansa tunnistab, et see kõik käib neile üle jõu. Frankfurdi lennujaamas eile õhtul rippunud silt teatas, et seoses paljude lendude tühistamisega ümberbroneerimisi ei tehta ning reisijail soovitatakse jätkata retke omal jõul rongiga, minna hotelli või hoopis koju tagasi.

«Lufthansa customer support desk pandi eile 22 kinni ja öeldi, et rohkem nad millegagi aidata ei oska ja tulgu kell 5 hommikul tagasi,» kõneleb üks Frankfurdi lennujaama lõksujäänud reisijaist. «Öeldakse, et palun broneerige kõike ise ja siis taotlege hüvitisi.» Postimehega vestlenud naisele jäi mulje, et raha tagasisaamine võib võtta aega kuni 12 kuud. «Ei mingit hotellivautšerit, toitlustusvautšerit, mitte midagi. Seisime 45 minutit customer support desk’i sabas ja just meie nina ees pandi see kinni,» jätkab Lufthansa klient, kes pidi maksma hotellitoa eest 250 eurot ja takso eest ca 40 eurot.

Lõpuks sai naine Tallinnasse uue piletiga läbi Helsingi. Lufthansa kliendi sõnul pidi ta samas uue lennu eest eraldi maksma: kokku läks lend Lufthansaga Helsingisse ja sealt Finnairiga Tallinna maksma 800 eurot inimese kohta.

Vastavalt EC 261/2004 regulatsioonile oleks lennufirma olnud kohustatud andma asenduslennud tasuta ning tagama majutuse, transpordi hotelli ja toitlustuse.

Teadaolevalt on paljudel Lufthansa reisijatel praegu kadunud ka pagas, kuid Lufthansa ei prioritiseeri selle otsimist. «Keegi Lufthansa töötajatest andis nõu pagasi otsimisele aega mitte raisata ja üritada füüsiliselt lennule saada, et lõppsihtkohta jõuda,» kõneleb Lufthansa klient. «Tallinna lennujaama saabudes pöördusime lost & found’i kus töötajad vormistasid kõik paberid ja ütlesid et nüüd tuleb ainult oodata sest Frankfurdis pole meie pagas veel süsteemi sisestatud. Ehk nagu me aru saime meie kohvrid lihtsalt vedelevad seal kuskil transfer-alal.»

Postimehega kõnelenud reisija sõnul olevat Lufthansa esindaja talle tunnistanud, et paljude inimeste pagas on kadunud juba nädala algusest ning iga päevaga asi läheb hullemaks ja hullemaks. Lufthansa töötaja olevat eraviisiliselt lausunud, et praegu ei tasu üldse registreeritud pagasiga läbi Frankfurdi lennata.

Frankfurdist Tallinna suunduvad lennud on 3. juuliks puupüsti täis. Foto: Kuvatõmmis Expertflyer kodulehel

Pühapäeval on Frankfurist Tallinna Lufthansa lendudel broneeritavad vaid üksikud vabad kohad, mis võib tähendada, et lennud on reaalselt ülemüüdud. Ka ei pruugi lennud toimuda graafikukohaselt: eile tühistati kaks Tallinnast Frankfurti väljuma pidanud Lufthansa lendu ning õhtust lendu opereerima pidanud lennuk lendas Tallinnast Frankfurdi asemel hoopiski Vilniusesse.

Eile õhtul pidas Lufthansa Frankfurti lendamise asemel õigemaks oma lennuki tühjalt Tallinnast Vilniusse suunata. Sõidugraafiku muutusteks tuleb praegu iseäranis valmis olla. Foto: Kuvatõmmis Plane Spotting Estonia sotsiaalmeediaküljelt