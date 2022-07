SINNA JA TAGASI ⟩ Süüa nii, et naba Narvani

Ilmnes, et keegi seltskonnast oli käinud Stockholmi kruiisil ning üritas teisigi nüüd laevale meelitada. Imeline olevat olnud, et laeval saavat kohe ilma mingi piirita süüa, selleks olevat seal eriline koht, mil nimeks Grande Puhvet. Ja mis veel kõige uskumatum: ka õlu ja vein voolavat Grande Puhvetis tasuta («Issand! Issand!» ahhetas uut lockdown’i ootav naine nüüd). Veidi muret valmistas seltskonnale küll see, ega Stockholmis või mitte ära eksida, ja leidus ka neid, kes pidasid õigemaks igaks juhuks linna peale mitte minna.