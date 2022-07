Modernism lillelõhnalises Kaunases

Ärkan mõtetest, kui keegi hakkab all korrusel mängima George Gershwini «Summertime’i» – Ameerika helilooja ema oli väidetavalt Kaunasest pärit, või siis vähemalt Vilniusest, kinnitavad mind Kaunasesse kutsunud leedukad, mis teeb temast ju sama hästi kui Leedu helilooja. Hiljem Wikipediast seda asjaolu täpsustades saan teada, et Gersh­wini juudist vanaisa oli hoopiski Odessast ning tema ema sündinud Peterburis, ent tõepoolest, tema vanemad olid kohtunud Vilniuses. Aga mis tähtsust sel kõigel on tõejärgsel ajastul, eriti siis, kui paistab päike, suus on veel aimata tervituseks joodud mesise Krupnikase likööri maitset, kõik lõhnab hästi ja kõlab klaverimuusika.