ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Värska laululaval toimub festival Seto Folk , kus külapeo vaimus on avatud tõeline kirmaseplats. Head muusikat saadavad seto toit, kohalik käsitöö ja rikkalik lasteprogramm. Lõuna-Eestis Otepää poole hoides võib aga iidsete traditsioonide asemel sattuda hoopis mõnikümmend aastat tagasi: 80ndate ja 90ndate meeleolu ja paremaid muusikalisi palu serveeriv festival Retrobest on Eesti suurim stiilipidu!

Rakveres on sel nädalavahetusel aga suurim kontsentratsioon andekaid kultuurihuvilisi mehi, sest toimub meeste tantsupidu! Tantsima tuleb üle 4000 mehe ja poisi igast Eestimaa nurgast. Seekordne pidu «4 Venda» jutustab nelja Eesti soost venna kulgemisest läbi erinevate aegade eestlaste kujunemisloos. Eriline on peo juures see, et kõik kõlavad muusikapalad on vastvalminud ning neid esitavad tuntud Eesti muusikud.