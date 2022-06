Lufthansa toob hiiglaslikult Airbus 380 lennukid tagasi

Lufthansa loobus Euroopa lennukitööstuse kahekorruselise ime kasutamisest 2020. aastal kevadel, sest koroonapandeemia oli reisijakohtade osas viinud nõudluse miinimumini. Ka oli Airbus 380 tuntud kui suur «kütusekulistaja». Muuhulgas öeldi pandeemia algfaasis lahti ka osadest vanematest Boeing 747 ja Airbus 340 lennukitest. Nüüd on inimeste huvi plahvatuslikult taastunud ning Lufthansa plaanib reisijate hulgas populaarsed Airbus 380 lennukid tagasi tuua. Neljateistkümnest lennukist kuus on Lufthansa andmeil küll vahepeal maha müüdud, kuid kaheksa kahekorruselist lainerit peaksid varsti taas Lufthansa värvides õhuruumi kündma. 24 meetrit kõrge ja 73 meetrit pikk Airbus 380 võtab Lufthansa konfiguratsioonis pardale 509 reisijat. Seatguru andmeil on lennukites kaheksa esimese klassi avatud sviiti, 78 lamamistoolidega äriklassi istet, 52 premium economy kohta ning 371 istet turistiklassis sõitjatele.