Star Alliance'i uusim liige vurab hoopis maad mööda

Kui Star Alliance veerand sajandi eest ehk 1997. aastal asutati, oli sellel liikmeid vaid viis: Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines ehk SAS, Thai Airways International ja United Airlines. Tänaseks on täisstaatusega lennukompaniisid Staris 26 ning ohtralt on ka pisikesi poolliikmetest sidusettevõtteid (Air India Express, Thai Smile, AnadoluJet jm), mille puhul on Star Alliance'i liikmelisus pigem märgiline ning kõiki hüvesid reisijaile ei pakuta. Business Traveller kirjutab, et nüüd jahib Star Alliance'i liikmelisust ka esimene lennundusväline transpordifirma: Saksamaa hiiglaslik rongiettevõte Deutsche Bahn. Iga päev sõidab Deutsche Bahni rongidega Saksamaal enam kui 5 miljonit inimest.

Deutsche Bahni ja Lufthansa koostöö on kestnud pikalt ning mitmed rongiliinid ongi ostetavad Lufthansa «lennuna». Minevikus on Deutsche Bahniga sõites olnud võimalik üsna kergesti jõuda ka Lufthansa boonusprogrammi Miles&More eliittasemele. Lisaks on Deutsche Bahnil oma IATA kood (2A) ning rongisegmente saab teatud liinidel kergesti lisada Emiratesi, China Airlinesi ja veel mitme lennufirma piletitesse. Tundub, et üheks põhjuseks, mis rongiettevõtet ja tervet Stari lennundusallianssi nüüd suhteid tugevdama paneb, on rongiliikluse suurem «rohelisus». Saksamaal on kõlanud suisa üleskutseid kohalikud lennud ülepea lõpetada.