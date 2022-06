Air New Zealand asub turistiklassi reisijaid püüdma nutikate narivooditega

Iga turistiklassis lennanu teab, et turistiklassi toolid võivad karmilt keha kängitseda ka palju lühemate marsruutide korral. Positiivne on, et Air New Zealand on juba tulnud turule mitmete innovaatiliste lahendustega lendamise mugavamaks muutmiseks. Tuntuim uuendus on Economy Skycouch (tõlkes ehk Taevadiivan), mis lubab terve turistiklassi istmesektsiooni laia madratsi abil muuta lesopinnaks, mida võib kasutada üksi või koos pere või teiste lähedastega. Tõsi, kuna Skycouchil on pikkust vaid kolme tooli laiuse jagu, tuleb jalgu magades üsnagi krõnksus hoida, et need vahekäiku ei ulatuks. Produkti lennul Aucklandist Houstonisse katsetada otsustanud The Points Guy ajakirjanik maksis madratsi ja lisakohtade eest ekstra tervelt 1399 dollarit, kuid kiitis, et magada oli taolisel asemel mugavam kui mõnegi äriklassi toolis.