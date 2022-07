Viking Line'i üllatav sisenemine hotelliturule

Hotellihinnad kõikjal Euroopas löövad tänavu rekordeid. The Points Guy kirjutas juba mais, et kolme aastaga on majutuse maksumus mitmel turul tõusnud üle viiendiku ja südasuvine reisibuum on tariifitõusule veelgi kaasa aidanud. Kui leiad broneeringukeskkonnast sadadesse eurodesse ulatuvate majutushindade kõrval võimaluse näiteks 27 euro eest Helsingis omaette toas majutuda, näib pakkumine lausa uskumatult supersoodne. Ja oot-oot, asjas on tõepoolest konks: kui õigeks ajaks sadamasse ei jõua, jõuab «hotell» merele ära ujuda. Ka tagasi linna lastakse «hotellist» alles siis, kui laev öise reisi järel taas kai äärde saabub.

Iseenesest on nutikate ja säästa soovivate reisijate jaoks laeval magamise võimalus alati olemas olnud, kuid siis on seda tulnud osta laevafirmast laevareisina. Nüüd leiab ujuva öömaja pakkumisi aga otse booking.com-i lehelt teiste hotellide ja üürikorterite vahelt ning hinnad tunduvad üldiselt olevat analoogsed laevafirma kodulehel pakutavatega. See, et tegemist on öökruiisiga, on piisavalt selgelt välja toodud. Enamus rahvusvahelisi reisijaid, kellel muidu kruiisile mineku mõte ilmselt pähegi poleks tulnud, paistab uudset majutusvõimalust nautivat: kajutid on puhtad, päikseloojangut näeb tasuta, mitmed poed ja restoranid käeulatuses. Kriitikat kohtab lärmi ja kehva wi-fi kohta.