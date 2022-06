Homme algab romantiline Haapsalu Valgete Ööde festival

Eesti Kontserdi korraldatav Haapsalu Valgete Ööde festival kannab endas varasemate aastate Tšaikovski festivali vaimu, mis on võtnud eesmärgiks muusikalist haaret aasta-aastalt veelgi laiendada. «See on festival, kus tasub enesele võtta aega, et nautida kontserte, külastada kohvikuid ja kunstigaleriisid ning lubada endale mõnusast ja rahulikult kulgevat nädalalõppu, olla kohal igas hetkes, mõelda kaasa muusikute ja muusikaga ning elada just praegu kõlavas muusikalises hetkes,» rääkis Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.