SAS võib asuda kolmapäeval streikima

Suurtes raskustes SASi piloodid panevad kompaniile veel puid alla ning ähvardavad 29. juunil asuda streikima. Seda muidugi juhul, kui nende nõudmisi ei täideta. Reisiuudiste portaali Loyaltylobby andmeil võib tööseisak hõlmata kuni 900 lendurit, Reuters mainib, et tööle võib jätta minemata umbes 80% piloote. Üheks lendurite pahameele põhjuseks on SASi soov mitte võtta tagasi neid piloote, kes koroonapandeemia käigus ameti kaotasid.

Samal ajal üritab Põhjamaade ühine lennufirma SAS pankrotist pääsemiseks konverteerida umbes 2 miljardi dollari ulatuses eksisteerivaid laene kapitaliks ning leida miljardi dollari suurusjärgus uut raha tegevuse jätkamiseks. Läbirääkimised Taani valitsusega (kes omab ettevõttest 21.8%) on olnud edukamad kui Rootsiga. Rootsi osaluse suurus on võrdne, kuid isu ettevõtet rahaliselt toetada kadunud. Nagu meenutab veebilehekülg Simpleflying , on Rootsi minevikus toetanud SASi 8.2 miljardi krooniga neljal puhul.

Need kliendid, kes peaksid SASiga lendama 26. juuni ja 3. juuli vahel, võivad SASi (sealhulgas ka wetlease partneri Xfly) poolt opereeritavate lendude toimumise kuupäeva soovi korral tasuta edasi lükata kuni 360 päeva. Eelduseks on, et kohti on samas teenindusklassis ning sihtpunkt ei muutu. SAS on teinud aga selgeks, et sellisel puhul ei kanna nad kulusid (näiteks vajadus majutuseks), mis võivad vabatahtlikult uuendatud lennukavaga kaasneda.