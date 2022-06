Rännumees pidid kümneid kilosid eksootilisi vilju tollis ära viskama

Sotsiaalmeedias läbielamist kirjeldav Kalam nendib, et kõike head-paremat prügikasti loopides oli pisar äärepealt silma tulnud: «Emotsionaalne kahju on suur. Toredad inimesed tegid tööd selleks, et mulle kogu see kraam kaasa panna, naabrid tulid veel viimasel hetkel kingitustega.»

Tolli suundus ettevõtjast Kalam vabatahtlikult, et deklareerida teistes kohvrites olnud vääriskivid ja haaremipüksid. «Nad tavaliselt kontrollivad mu ülejäänud pagasi ka üle ja küsisin seekord, et kas tahate vaadata. Mainisin, et ega mul peale enda riiete ja toiduainete midagi pole ja nende tolliväärtus on nii väike, et makse maksma kindlasti ei pea. Siis neid hakkas kohe huvitama, mis toit see on ja selguski, et see on keelatud kõik.»