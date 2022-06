3 nõuannet, kuidas praegu võimalikult probleemidevabalt lennata

Kahjuks ei ole harvad ka olukorrad, kus lennujaama jõudes selgub, et lend on tühistatud. Sellises olukorras on reisija õigused reguleeritud vastava Euroopa Liidu määrusega ega olene vaid lennuvedaja tahtest. Tühistamise korral on reisijal õigus valida, kas küsida tagasi piletiraha või kasutada asenduslendu sihtkohta jõudmiseks. Kui otsustada asenduslennu kasuks, mis toob kaasa ootamise, on lennuvedajal kohustus pakkuda reisijale ka hoolitsust (piisav söök, vajadusel majutus jms). Lisaks on reisijatel õigus taotleda hüvitist, mille suurus on olenevalt lennu pikkusest ja viivituse kestusest 125 – 600 eurot.