Enamus reisijaid koroona pärast ei muretse

Andmeanalüüsifirma Globaldata hiljutine uuring näitab, et 57 protsenti reisijaid ei ole Covid-19 pärast «mures» või «väga mures», vahendab Travelpulse. Samas on jätkuvalt «väga mures» 20 protsenti küsitletuid, mida on küll pea neli korda vähem kui 2020. aasta aprillis.