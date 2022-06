ÜMBERMAAILMAREISI PÄEVIK ⟩ Seattle: lattelinn oma Leniniga

Seattle’s on tänaseks neid muidugi rohkem, teiste seas mind võõrustav Merike Käo, kes on üles kasvanud New Yorki Eesti Maja keeletundide peal ja kelle elutoa tiibklaveril seisab avatult «Ta lendab mesipuu poole» noot, riiulis rahvariietes nukukesed. Nende kohta ütleb Merike, et sellised on ilmselt iga väliseestlase kapiserval.

Seattle’sse sattusin peamiselt selleks, et just selliste teemade üle mõtiskleda. Nimelt toimub siin Balti uuringute edendamise ühingu ehk AABS-i konverents, mis on maailma suurim Balti uuringute sündmus. Konverentsil linastus ka «Põlvkond piiri taga», tore oli uues kontekstis kohata kolleege Tartust ja Tallinnast. Kuivõrd Balti riikide ajalugu on neil päevil vägagi meelel, peame Merikesega paslikuks teha kiire peatus Ameerika kultuuri kontrapunktis – siinse Lenini kuju juures. Jah, isegi Seattle’s on oma Lenin! 5-meetrine pronksist kuju on pärit Tšehhoslovakkiast, kuhu see Nõukogude impeeriumi lagunedes vedelema jäi ja mille siis üks ameeriklane üle ookeani tõi. Ja nii on see juba 27 aastat tänavanurgal seistes furoori tekitanud. Kusjuures kuju on 250 000 dollariga müügis.