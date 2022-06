Tallink uuendab oma perekajuteid hülgeteemalisteks

Alates juulikuu esimestest nädalatest saab Stockholmi liinil sõitva Baltic Queeni ja Helsingi marsruudil seilava Silja Europa pardal majutuda Hüljes Harri perekajutitesse. Tallinki pressiesindaja Katri Link sõnas, et Hüljes Harri kajutid tulevad sarnases stiilis olemasolevate Muumin perekajutitega, kuid uute kajutite seintel hakkavad joonistused, kardinatel, voodikatetel ja patjadel olema muumide asemel Hüljes Harrist inspireeritud.

Tallinki kohaselt on Hüljes Harri kõneleda oskav hüljes, kes peatab ühel hilisel õhtutunnil lehvitades Stockholmi sõitma laeva ja hüppab varmalt paati, millega kapten ja kaks meremeest looma seisundit kontrollima tulevad. Selgub, et hüljes on alati tahtnud vaadata, mis elu reisilaeval elatakse ning nii jääb seiklushimuline loivaline laevale pikemaks, demonstreerides reisijaile oma sukeldumiskunsti pallimeres.