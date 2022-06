Imeodav üheotsapilet Prahast Kathmandusse

Soodushinna avastanud Secretflyingu veebileht juhib tähelepanu, et erakordselt soodne hind kehtib reisimiseks vaid ühel suunal. Pole välistatud, et tegemist on eksitushinnaga ning lennufirma pole tegelikult kavatsenud oma kohti nii soodsalt ära müüa. Seega tuleb ostjail panna vaim valmis ka võimalikeks tagasilöökideks. Eesti kultuuriruumist tulijail on hea teada, et Jazeera Airways on ka üks väheseid lennukompaniisid maailmas, mis ei paku reisijaile üldse alkoholi.