Maagiliselt kaunis maailma ohtlikuim sukeldumiskoht on kalmistuks sadadele uppunutele

Kuid pahaaimamatule turistile võib see koht tähendada surma. Punases meres asuv 120 meetri sügavune sügavik on aastate jooksul nõudnud sadu inimelusid.

Sinine sügavik Egiptuse rannikul Punases meres on põhjusega välja teeninud rahvakeelse nimetuse sukeldujate kalmistu. Selle põhjas on igaveseks päästmata jäävad surnukehad. Samamoodi nagu Mount Everestil on hukkunud mägironijate kehad, mida ei saa ohutult päästa.

See on sobiv analoogia, sest Sinine sügavik annab mõista, millised on sarnased hirmuäratavad ja petlikud hetked mägironimises.

Sinine sügavik (Blue Hole) on 120 meetri sügavune süvik, mis asub Dahabist mõned kilomeetrid põhja pool. Selle hüüdnimi on sukeldujate kalmistu. Ometi koguneb sinna igal aastal tuhandeid inimesi, keda ei häiri üha suurenev arv mälestustahvleid, mis ripuvad vastaskaljul, tähistamaks neid, kes enam kunagi tagasi ei pöördunud.

Kuna avalikke andmeid pole, on raske öelda, kui palju inimesi on seal oma elu kaotanud. Dahabi sukeldujad arvavad, et neid on vähemalt 200.

56 meetri sügavusel paljastab meri koopalise 26 meetri pikkuse tunneli Blue Hole'ist avaookeani. 100 meetrini sukeldujaid ootab 50 meetri kõrgune avaus Punasele merele. «See on ilus,» rääkis sukeldumisinstruktor Alex Heyes. «Mitte midagi sellist pole kuskil mujal maailmas. See on nagu seismine veealuses katedraalis.»