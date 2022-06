ÜLEVAADE ⟩ Missugused riigid on reisimiseks endiselt suletud?

Tänaseks on valdav enamus maailma riike pandeemiajärgselt reisimiseks taas avatud. Siiski on riike, kus reisipiirangud on säilinud tasemel, mis teeb reisimise sinna kas täiesti võimatuks või on sedavõrd tülikas, et ilma väga tungiva põhjuseta reisi ette ei võta, kirjutab Trip.ee.