OLE TEADLIK! ⟩ Täna on matkasõpradel tore tähtpäev, mis teadmatusest võib kaasa tuua hulga trahve

Tänapäevased piirangud muudavad looduses matkamise keerulisemaks ja tagajärjed võivad panna sind meelt muutma. Kui kõnnid alasti avalikul rajal paljastades oma suguelundid, on väga mõistlik arvestada, et kui keegi teist politseisse teatab, tuleb teil pahandusi.

Kas oled otsustanud alasti matkata? Kontrolli kohalikke eeskirju, et teha kindlaks, kas konkreetne piirkond on alasti matkamiseks sobilik.

Koguses on jõud. Ameerika Ühendriikides tegutseb aastaringselt mitu erinevat alasti matkarühma. Mõnel neist rühmadest on kohalike õiguskaitseorganitega kokkulepe, mistõttu on vähem tõenäoline, et alasti matkamise tõttu nad ebameeldivate tagajärgede all kannatavad.