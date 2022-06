MÕTISKLUS ⟩ Klassikaline lennundus turbulentsi küüsis

Lendude massilise ärajäämise ja lennujaamade tohuvabohu taustal ei saa mööda vaadata ka lennundussektori ahnusest. Lennujaamamaksude tõus on viimase kümne aasta jooksul iga-aastane tõsiasi nagu seda on ka klassikaliste lennufirmade tasuta pardateenistuse järkjärguline vähendamine õõvastavalt demagoogilise selgituse saatel, et see justkui suurendaks reisija valikut. Kui lühilendudel pole see ehk nii tunnetatav, siis näiteks Lufthansa on juba seadnud tasuta jookidele piiri ka pikamaalendudel, ehk klaasi veini saab nõndanimetatud turistiklassis vaid söögi juurde. Veel 10-15 aastat tagasi reisijat motiveeriv lennumiilide kogumine on viimaste aastate jooksul üsna mõttetu tegevus, sest boonusmiilide reaalset kasu saavad ilmselt vaid need vähesed, kel võimalus lennata äriklassis ja teha seda keskmise sagedusega paar korda nädalas. Lisaks kipuvad mitmed vedajad tühistama lende, kus reisijate arv piisavat kasumlikkust ei võimalda.