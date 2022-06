Oman Air liitub 2024. aastal oneWorldiga

Suhteliselt vähetuntud Lähis-Ida lennufirma Oman Air saab 2024. aastal oneWorldi liikmeks, vahendab veebileht Head for Points. Allianss, kuhu kuulub näiteks Soome Finnair, on Lähis-Idas juba praegu tugevalt esindatud esmaklassilise Qatar Airwaysi ja veidi madalamalt hinnatud Royal Jordanianiga. Araabiakeelsesse ja -meelsesse kultuurisfääri kuulub suuresti ka Maroko, mille lipukandja Royal Air Maroc liitus oneWorldiga 2020. aasta kevadel. Hiiglaslik Star Alliance on Lähis-Idas esindatud vaid Egyptairiga, Skyteam aga Saudi Arabian Airlinesiga. Lähis-Ida tuntuimait lennufirmat Emirates ei oota analüütikud end vähemasti lähemal ajal ühegi alliansiga siduvat.