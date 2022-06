Üksik hättasattunud turist suri kõrbes 10 meetri kaugusel maanteest

Rahvuspargi juhtkonna andmetel nägid 67-aastase David Kelleheri autot esmakordselt korravalvurid 8. juunil Zabriskie Pointis, mis on populaarne turismisihtkoht päikeseloojangute ja päikesetõusude vaatamiseks. Kolm päeva hiljem selgus, et omanik ei ole sõidukisse naasnud. Auto kontrollimisel leiti, et autol oli bensiin otsa saanud.