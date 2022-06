ÜLEKOORMUS ⟩ Schipholi lennujaam asub juba esmaspäeval lennufirmadelt nõudma lendude tühistamisi

Nii nagu paljud teised suured lennujaamad Ameerikas ja Euroopas, on ka Schipholi lennujaam Hollandis viimastel nädalatel põhjustanud reisijaile kannatusi tohutute järjekordade ning hilinevate või ärajäänud lendudega. Koroonapandeemia järel jõudsalt taastunud reisihuvi tõttu on lennufirmad müünud küll agaralt pileteid, kuid lennujaamad ei suuda kuidagi leida töötajaid, kes reisijad ka reaalselt ära teenindaks. Probleemid Schipholis olid teravad juba aprillis, kui lennujaam portaali The Points Guy andmeil teavitas, et reisijad lennujaama kohalegi ei tuleks, kuna see olla rahvast liialt täis.