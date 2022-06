Varsti saab jalutada Gröönimaalt Kanadasse, kuid selle väljakutsega kaasneb suur «aga»

Aastakümneid kestnud vaidluste kohaselt hakkab piir jooksma läbi Hansu saare. Veebileht blogto.com märgib, et asustamata saarel ei ole piirivalvet ning kõigi eelduste kohaselt on ka 1.3 ruutkilomeetrit suurele Hansu saarele saamine üsna raske, sest seal puudub isegi maandumisrada. Lähimad asustatud paigad on 379 kilomeetri kaugusel paiknev Qaanaaq Gröönimaal ja paarile tosinale inimesele koduks olev Alert 198 kilomeetri kaugusel Kanadas, mida loetakse ka maailma kõige põhjapoolsemaks püsivalt asustatud paigaks.