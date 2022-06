Selgusid Euroopa kõige LGBT-sõbralikumad maad

Eesti paigutub 36.75 punktiga tabelis täiesti keskel ehk 24. kohal, olles ümbritsetud Serbiast ja Kosovost. Tabeli koostajad leiavad, et Eesti on arenenud sooidentiteeti puudutavates küsimustes, kuid vajakajäämisi on näiteks asüüliandmise ja vihakõne valdkonnas. Läti ja Leedu on kokkuvõttes Eestist tagapool (36. ja 35. koht) ning üllatuslikult on seda ka 33. kohal olevad Itaalia, 38. kohal paiknev Liechtenstein, 42. kohal paiknev San Marino ja 43. kohal olev Monaco. On see ka päriselt nii? Tabeli koostajad tunnistavad, et numbrid räägivad vaid ühte osa loost.