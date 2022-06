Maapähklid viisid perekonna lennukist mahatõstmiseni

Reis Küprose põhjaossa lõppes Londonis elavale perekond Dervishitele Turkish Airlinesi lennukist eemaldamisega, sest perekond anus, et lennukis ei pakutaks kellelegi maapähkleid, vahendab veebileht Snack Safely. Nimelt on pere 6-aastane tütar maapähklite suhtes väga allergiline. Perepea väidab, et väljuval reisisuunal Küprosele informeerisid nad British Airwaysi tütre allergiast ning British Airways kinnitas, et lennul kellelegi maapähkleid ei anta. Turkish Airlinesi lennul Istanbuli, mille kaudu plaaniti Londonisse naasta, selgus aga, et purser ja kapten ei raatsi äriklassi reisijate menüüst pähkleid siiski eemaldada. Lennufirma uuris hoopiski, kas reisijaid ei saaks paigutada pähklisööjatest ohutu vahemaa kaugusele.