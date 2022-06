LENNUARVUSTUS ⟩ Läti kosmoselennukiga üle Läänemere

Kui airBalticu lennuk on pooltühi, on lätlastega lennata täiesti tore. Täis lennukis ilmselt olla ei tahaks, sest näiteks Korean Airlinesi turistiklassi konfiguratsioonis on samasuguses Airbus 220-300 lennukis 140 kohta, airBaltic plaanib neisse peagi mahutada aga koguni 149 inimest. Silma torkas ka see, et lennukisalongi iseenesest üsnagi mugavate helehallide toolide (asetatud nii, et ühel pool rida on 2 ja teisel pool 3 tooli) korpus paistab vähemasti osal istmetel olevat seljatugede juurest pragunenud. Võimalik, et see kõneleb toolide kehvast materjalist või siis põhjamaise kehaehitusega kliendid siiski ei mahu toolivahedesse nii hästi ära kui algul loodeti.