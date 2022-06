MUSEUM WEEK ⟩ Võta osa ülemaailmsest muuseuminädalast diivanilt lahkumata!

Virtuaalne üritus MuseumWeek toob kokku rahvusvahelised professionaalid ja digitaalsed kunstnikud, kelle eesmärk on avaldada sotsiaalset mõju läbi kultuuri. Vaatajateni jõuavad digitaalne kunst, üritused, töötoad ja postitused läbi mitmete sotiaalmeedia kanalite.

Aastal 2022 on ürituse teema «Kultuur, ühiskond ja innovatsioon».

Tegeletakse küsimustega kultuuriinstitutsioonidest ja loomingust.

Millist funktsiooni peaksid kultuuriinstutsioonid kandma ja millist rolli mängib selles tehnoloogia?

Seoses tehnoloogia arenguga on artistidel võimalus nüüd tegutseda eraldi galeriidest. Kuidas on seoses sellega nende perspektiivid nüüd muutunud?

Kuna teadlikkus ja lootused on internetiajastul tihti võltsid ja kallutatud, siis MuseumWeek töötab selle nimel, et kultuuriorganisatsioonidel oleks fundamentaalne roll kujundamaks paindlikumat ja demokaatlikumat ühiskonda. Kultuuriorganisatsioonid võiksid olla esimene lüli selleks, et luua loomingulisemat ühiskonda ja kaasata inimesi nende endi tuleviku loomises.

Virtuaalne MuseumWeek toimub juba aastast 2014. Selle ajaga on festival kogunud üle 60 000 osaleja enam kui 100 riigist. See on esimene ülemaailmne virtuaalne kultuurisündmus, mida saab jägida nii Facebookis, Instagramis, Twitteris, Weibos ja WeChatis.

Muuseuminädalal osalevad nii galeriid, raamatukogud, arhiivid, muuseumid, muusikakeskused kui ka paljud teised kultuuri organisatsioonid. Ürituse eesmärk on avaldada sotsiaalset mõju läbi kultuuri. Selleks korraldatakse nii veebisiseseid kui ka -väliseid üritusi. Muuseuminädal toob kokku rahvusvahelised professionaalid ja digitaalsed kunstnikud, kes on pühendunud sotsiaalsele muutusele. Teosed ja üritused on leitavad sotsiaalmeedias teemaviidetega.

MuseumWeek üritust korraldab prantsuse organisatsioon Culture For Causes Network.

Rohkm informatsiooni ürituse kohta leiab nende kodulehelt.