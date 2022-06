Ei mingit mustikat: Finnairi uuele firmajoogile annab tooni hoopis teine mari

Finnairi kliendid on hästi tuttavad mustikajoogiga, mida lennukites tasuta serveeritakse, alates maikuust sortimendis oleva firmakokteili toon on sinise asemel aga hoopiski erksalt punane. Finnairi kinnitusel on kokteili värv inspireeritud muinasjutuliselt oranžides ja punakates toonides loojangutaevast.

Kuigi joogi jaoks olulised pohlad on pärit Soomest, toodetakse kokteili hoopiski Taani firma Mikropolis Coctails poolt. Lisaks pohladele olid joogile unikaalse nüansi andjatena kaalumisel ka kased, männid ja murakad. Turistiklassis saavad kliendid pikamaalendudel kokteili tellida söögi kõrvale esimese toitlustuskorra ajal, hiljem on see saadaval 8 euro eest. Premium Economy ja äriklassis on kokteil tasuta kogu lennu vältel.