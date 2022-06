Kanada peatas juhuvaliku alusel koroonatestimise paariks nädalaks

Alates 11. juunist on Kanadasse sisenemisel koroonatestimine kohustuslik vaid vaktsineerimata reisijaile. Vaktsineerituid testis Kanada oma õhuväravais siiani juhuvaliku alusel. Kuivõrd plaan on testimine viia lennujaamadest kaugemale (siiani on CBC andmeil testimispunktid olnud tollikontrolli saalides), tehakse vaktsineeritute juhutestimisse 11. juunist kuni 1. juulini paus. Kanada terviseministeeriumi kõneisik Marie-France Proulx on rõhutanud, et juhutestimine on väga tähtis ja oluline abivahend mõõtmaks, kui palju uusi viirusevariante riiki saabub. Meetmete kriitikud, sealhulgas ka mõned terviseeksperdid, ütlevad aga, et tegemist on bürokraatiaga, mis praeguses olukorras, kus läbipõdemiste ja vaktsineerimiste tulemusel tekkinud laialdane immuunsus, ka täiesti ebavajalik.