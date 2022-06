NÄDALA REIS ⟩ Assoorid – turvaline ja tundmatu paradiis keset Atlandi ookeani

Olin näinud aastaid unes end rändavat mööda ookeani, kus leian ühe eriliselt rohelise saare. Unenägudes aga saarel inimesi ei elanud, ka mitte loomi, aga olid tohutult lopsakad rohelised puud ja taimed. Hästi kummaline tunne oli – teadsin, et ei teadnud seda saart veel, aga et see on olemas. Kui siis üks hetk ilmusid Assoorid mu radarile, toimus korraga taipamine ja äratundmine, et pean sinna minema.