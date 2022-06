Saudi-Araabia hakkab lennufirmadele maksma turistide kohaletoomise eest

Et lennufirmad võtaks rohkem riske tundmatule turule lennata, on Saudi-Araabia valitsus nõus avama oma rahakotiraudu, teatab veebileht Simpleflying. Vahendid selleks võetakse kõrberiigi Avalikust Investeeringufondist. Saudi-Araabia turismiminister Ahmed Al Khateeb on selgitanud, et eesmärgiks on katta lennukompaniidele kahju, mis võib tekkida Saudi-Araabia jaoks olulistest linnadest Saudi-Araabiasse lennates. Veebilehe Secretflying kinnitusel on saudide lipukandja Saudia juba sõlminud lepingud Genfi ja Barcelona lendude osas.