Ühe Tallinnasse lendava lennufirma boss käsib pilootidel väsinuna lennata

Varadi teatas kolmapäeval ettevõtte töötajatele, et äri ei saa normaalselt ajada, kui iga viies töötaja kuulutab end haigeks, sest on üleväsinud. «Vahel on vaja end kokku võtta,» õpetas Varadi ning nentis, et kõik on väsinud. «Kahju on suur, kui me peame lende tühistama, see on tohutu. See on kahju mainele ja kahju rahaliselt, sest me peame maksma kompensatsiooni lendude ärajätmise eest.»