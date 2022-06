Pealtnäha süütu tegu võib välismaal aastateks vangi viia

66-aastane Jim Fitton arreteeriti Baghdadi lennuväljal 20. märtsil, kui tollitöötajad leidsid ta kotist mõningaid kivisid ja potikilde, teatab BBC . Arheoloogiatuuril olnud endisele geoloogile oli perekonna väitel tuurijuhtide poolt kinnitatud, et nende esemete kaasavõtmine ei kujuta mingit probleemi. Iraagi eksperdid leidsid aga teisiti ja kuulutasid killud ajaloolisteks artefaktideks, mille Iraagist väljasmuugeldamine võib tuua koguni surmanuhtluse.

Harald Sinihamba hauast leitud kuldketta ajaloolisest väärtusest on lihtsam aru saada kui mõne tolmuse savikillu omast.

Perekond on kindel, et kuigi Jim Fitton mõisteti vangi vaid 15 aastaks, tähendavad jubedad Iraagi vanglad mehele siiski just seda: surma. Kes soovib, saab Change.org lehel anda allkirja Fittoni toetuseks.