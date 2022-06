Reisiportaali paljastus: Malaisia hotell nõuab suurt tasu vereplekiliste linade eest

Reisiuudistele keskenduv Loyaltylobby portaal avaldas hiljuti uudise ebameeldivast kogemusest Kuala Lumpuris asuvas Aloft Kuala Lumpur hotellis. Nimelt juhtus portaali kaastöötaja kuulma pealt, kuidas retseptsioonis ühelt teiselt hotellikülastajalt viimase voodilinalt avastatud vereplekkide eest trahvi nõuti. Asja uurima hakates tuli ilmsiks, et ainuüksi Tripadvisoris oli kolm reisijat kurtnud, et selles hotellis oli neid samamoodi karistatud. Trahvi suurusega 180 MYRi (umbes 38 eurot) olid pidanud maksma kaks mais 2021 ja üks veebruaris 2022 Aloftis peatunut, kusjuures tegu oli vaid nendega, kes tundsid kohtlemise olevat piisavalt ebaõiglase, et selle üle Tripadvisori veebilehel kurtma hakata.

Vereplekid võivad linadele mõistagi tekkida väga erinevatel põhjustel alustades sääse rünnakust või värskest kriimustusest kuni kuupuhastuseni ning on üldjuhul linadelt ka täiesti eemaldatavad. Loyaltylobby ajakirjanik järeldab, et kõnealune Alofti hotell on voodilinade hoolika vaatlemise muutnud endale rutiiniks ning ka lisasissetuleku allikaks. Kui pole selge, et plekid on tekitatud tahtlikult või rikkunud ära madratsi, ei tohiks taolist trahvi kasutada, arvab reisiajakirjanik.