Turkish Airlines alustas lendudega väga vähekülastatud ja salapärasesse riiki

2011. aastal verise sõja tulemusel iseseisvunud Lõuna-Sudaan ei ole turismimaana just tuntud: riigis on maailma kõige väiksem GDP (enamik inimesi peab On His Own Trip veebilehe andmeil saama hakkama vähem kui dollariga päevas), kirjaoskamatuse tase on aga maailma kõrgeim. Samas on riigis ohtralt metsloomi, teiste hulgas kaelkirjakuid, lõvisid ja elevante. Riiki juhib alates iseseisvumisest president Salva Kiir.