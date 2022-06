VÄRSKE REISIRAAMAT ⟩ «Siberisse, vabatahtlikult»: Veidi eemal paistavad GULAGi ajast pärit armetud puulobudikud

Turul hakkab ootuspäraselt silma mereandide rohkus: harjus, keta, nerka, kižutš, gorbuša, paltus, jukola, trubatš, kammkarbid, krabid, krevetid… Ent silma jääb ka plakat kirjaga «Make Alaska Russian again!» – «Tehkem Alaska taas Vene omaks!» Jah, see on omamoodi tähelepanuväärne – selles väljendub paljude Kaug-Ida ja Kaug-Põhja venelaste ambitsioonikus ning alateadvuslik ihalus kauge möödaniku järele. Teatavasti müüs Vene impeerium 30. märtsil 1867 selle hiigelterritooriumi 7,2 miljoni dollari eest ameeriklastele. Väike arvutus näitab, et ruutkilomeetri hinnaks tegi see 4,74 dollarit! Kuigi tollase dollari väärtus erines tänasest kordades, oli ikkagi tegemist naeruväärse summaga. Samas aga, kes teab – kui Aleksander II poleks müünud Alaskat, siis pole välistatud, et mõni aeg hiljem oleks see tulnud loovutada ambitsioonikatele brittidele ühegi krossita. Mainisin korra Kaug-Ida ja Kaug-Põhja venelaste minevikuihalust, kuid küllap mõlgub kunagine vägevus meeles ka Kremli praegustel isandatel. Alaska on maailma vägevaima suurvõimu osa ja «make it Russian again» võibki jääda vähemalt praegu unistuseks, küll aga on teisi käest libisenud territooriume… Vaimusilmas kangastub keelt limpsav Kremli «suurvürst».