Lennupunkte endale hoidnud mees sai suure hukkamõistu osaliseks

Kirja autoriks olev mees reisis viimase kahe aasta jooksul töö tõttu nii palju, et ta kogus suure hulga boonusmiile. Mees märkis, et kavatseb neid kulutada äriklassi piletite ostmiseks reisil Euroopasse, kuhu ta koos oma perega puhkusereisile plaanis minna. Ema ja vend palusid tal kasutada oma boonuskrediit neile tasuta pileti ostmiseks, kuid mees keeldus. Selle peale perekond solvus ja nimetas teda äärmiselt isekaks.

«Ma ei usu, et raskelt teenitud miilide kulutamine iseendale on isekas. Minu valitud tööl on oma plussid ja üks neist on tasuta lennupiletid. Ma ei usu, et selles midagi halba on,» kirjutas ta ja küsis lugejatelt nende arvamust.

Mehe postitus põhjustas inimeste seas segaseid reaktsioone. Mõned kasutajad kritiseerisid teda, nimetades teda isekaks ja süüdistades teda ükskõiksuses perekonna suhtes. «Nad on ikka veel teie perekond», «Kui saate seda endale lubada, siis miks mitte osta neile piletid ja toetada sugulasi», «Isekas, sa ise ei arva nii?», «Olgu see sulle õppetunniks, et mõned asjad tuleb endale hoida», on vaid mõned näited, mis kommentaarides lokkama lõid.