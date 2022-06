Passivõltsingutega kimpus Ryanair äratab raevu rassistliku testiga

Lõuna-aafriklasi ajab taoline kohtlemine mõistagi marru ning seda ka põhjusel, et apartheidiajaga seostatud afrikaani räägib Lõuna-Aafrika Vabariigis emakeelena vaid 13 protsenti inimesi. Ametlikeks keelteks on ka näiteks svaasi, pedi, sotho, tsvana, venda, suulu, tsonga, koosa ja ndebele keeled. Suulu ja koosa keeled on The Guardiani andmeil sealjuures märksa enamkõneldud kui afrikaani keel.