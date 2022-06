SASi ohustab pankrot: kuidas mõjutaks see eestlaste lennuvõimalusi?

Rootsi turvaeksperdid hindavad sellist stsenaariumi Rootsi riigile otseseks julgeolekuriskiks, sest võimaldaks hiinlastel kaardistada Rootsi võtmeisikuid – kuidas nad reisivad, kuhu reisivad ja millal reisivad. Rootsi riigi vaatevinklist tähendaks Hiina osalus SAS-is sisuliselt seda, et Rootsi riigiteenistujad ei saaks enam SAS-iga reisida.

SAS-i müük Taani riigile

Kuigi Wallenbergide perekonna kõrval on SAS-i kaks suurimat omanikku Rootsi ja Taani riik, on kahe riigi positsioonid küllalt erinevad. Kui Rootsi riik tegelikult ei soovi SAS-i omanikeringi kuuluda, siis Taani riigil on SAS-ile pikaajaline vaade ning SAS mängib Taani lennundusstrateegias keskset rolli. SAS-i suurim lennujaam on Kastrup, mitte Arlanda. Kastrup on lennusõlm mitte ainult Taanis, vaid kogu Skandinaavias. Lõuna-Rootsi on täis viitasid, mis näitavad teed Kastrupi lennujaama poole, mis on ühtlasi ka Taani üks olulisemaid tööandjaid.

SAS-il oleks palju lihtsam otsuseid langetada ja muudatusi ellu viia, kui ettevõttel poleks enam vaja kahe riigi huve arvestada. Kuigi SAS-i peakorter asub Rootsis, on lennufirma paljuski Taani ettevõte. Üks võimalik stsenaarium on, et Rootsi riik aitab kõige ägedama kriisi ära hoida ja müüb seejärel oma osaluse Taani riigile. Samas pole Rootsi valitsuse valmisolek SAS-ile appi rutata kaugeltki kindel.

SAS-il on täiendavat kapitali vaja ja kohe