Kreeka lubab kuni septembrini vabamalt hingata

Kuni 15. septembrini ei ole maski tingimata vaja kanda pikamaarongides (kus igal reisijal on oma numbriline istekoht), linnadevahelistes bussides ja lennukites, kuid maskikandmise nõue kehtib edasi linnasiseses transpordis, näiteks trammides ja metroos, vahendab veebileht Keep Talking Greece. Samuti on vaja mask ette panna apteeki sisenedes. Liinilaevadel ei pea maske kandma välistekil, peab aga siseruumides. Kruiisilaevadel soovitavad Kreeka epidemioloogid taastada maskikandmise kohustuse juhul, kui 2% reisijaid või 4% meeskonnaliikmeid jääb koroonahaigusesse ühe nädala jooksul.