ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Muusikahuvilised on oodatud Kadriorgu Lossimuusika hooaja lõpukontserdile . See on pühapäevaste kontsertide sari, mis pakub kuulamiselamust ainulaadse akustikaga barokse arhitektuuri miljöös. Pärnus avaneb oreli hooaeg: augusti lõpuni saab reede õhtuti kell kaheksa kuulata Eliisabeti kirikus muusikat, mida mängitakse kiriku kahel orelil. Haapsalu Piiskopilinnuses kõlavad reedel ja laupäeval Itaalia muusikute romantilised hitid. Eesti Rahva Muuseum kutsub kaasa laulma legendaarset « Eesti lippu », mille kirjutamisest möödub 100 aastat. Viljandis toimub hansapäevade raames öökontsert ja järvekontsert, esimesel esinejaks Rita Ray ning teisel Vaiko Eplik ja Adeele.

Lisaks Viljandi hansapäevadele on toimumas veel teisigi kogu linna haaravaid festivale: Narva Linna Päevad on nädalavahetusel täis kultuurisündmusi, laadamelu, spordivõistlusi ja näitusi. Tallinna Vanalinna Päevad kutsuvad samuti hoovisoppe avastama, pealt vaatama ja tegevustes osalema. Häädemeestele kutsub Põhja-Liivimaa festival. Tartu on laupäeval seadnud fookuse Toomemäele, kutsudes hea toidu ja muusika saatel arutama, milline võiks olla unistuste Toomemägi. Festival kannab nime «Toome müks». Lisaks toimub Tartus laupäeval galeriide öö, kui oma uksed teevad lahti Aparaaditehase galeriid, toimuvad tuurid ja kohtumised kunstnikega, avatud on baarid ja mängitakse muusikat.