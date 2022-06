Õnnelikuna Bangkoki ja Bali vahel

Mai lõpus tuleb teade, et mask ei ole enam kohustuslik, kuid samas lennujaamas ja lennukis tuleb siselendudelgi endiselt kanda. Pole midagi, kannatame ära selle sutsu. Samas on kohalikud maskiga nii harjunud, kuna seda on liikluses kogu aeg kantud, et nüüd on mõned koostööpartnerid selle kohustuseks seadnud ka oma kontoris, olgu valitsuse poolt korraldus või mitte.

Turiste on siin mai lõpu seisuga endiselt vähe. Aprillis, siis kui ramadaan lõppes, läksid korraks küll osad tänavad autodest umbe, nagu enne pandeemiat oli kogu aeg. Sel momendil oli see küll põhjustatud kohalike turistide rohkusest, kes peamiselt Jakartast siia olid tulnud Idul Fitrit (ramadani lõpupüha indoneesiapärane nimetus - toim) tähistama.

«Rikastel inimestel on Jakartas toateenijad, kes koristavad ja süüa teevad. Teenijad lähevad pühadeks koju ja keegi ei viitsi ju ise süüa teha ja koristada. Nad lähevad selleks ajaks hotelli elama. Kui Jakarta ja Bali vaheline kiirtee lõpuks valmis saab, siis on neid palju rohkem oodata. Parematel aegadel oli ramadaani ajal vahel nii, et kõik majutused olid Balil välja müüdud. Isegi kõige lihtsamad kuskil Denpasaris, kuhu lääne turistid ei lähe!» räägib mulle vaimustunult vana tuttav, kohalik logistikapartner.

Tõepoolest. Ubudis mööda Moneky Forest tänavat ramadaani lõpus jalutades näen kilomeetrisel lõigul veel kahte turisti. Selle eest ei katke autodevool hetkekski, enamus neist Jakarta numbrimärgiga. Jalgsi saab küll pisut kiiremini edasi. Mai lõpu seisuga on see vool taas kadunud ja turiste hõredalt. Kahjuks on mitu head lemmikrestorani suletud, aga mõned ikka alles ka ja igaüks leiab endale meelepärase. Söökide-jookide hinnad on tõusnud, aga turistina ei saa küll kurta. Kuuldes seda, mis Eestis hindadega toimub, on siin ikka väga odav elada.

Vist jäängi kauemaks.